Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST

XRuby станет первой лицензированной платформой в Кыргызстане для запуска торгов национальным стейблкоином KGST. Об этом сообщает Секретариат Национального агентства по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте КР.

По ее данным, криптобиржа в ближайшие дни станет первой площадкой в Кыргызской Республике, которая проведет листинг национального стейблкоина KGST.

«Это событие следует за недавней инициативой президента Кыргызской Республики, направленной на развитие цифровой экономики и внедрение национальных виртуальных активов. Стейблкоин KGST, привязанный к кыргызскому сому, станет ключевым элементом этой новой финансовой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

KGST — это публичный, безопасный и полностью обеспеченный стейблкоин, привязанный к национальной валюте — сому в соотношении 1:1.

Резервы KGST хранятся в государственных банках Кыргызской Республики, что обеспечивает максимальную надежность актива.

Токен разработан и развернут на блокчейне BNB Smart Chain (BSC). Смарт-контракт прошел независимый аудит безопасности, а Whitepaper — экспертную проверку.

Инфраструктура токена предусматривает многоуровневую аутентификацию и процедуры верификации в соответствии с международными стандартами KYC/AML.

После успешного запуска на локальных биржах, включая XRuby, планируется листинг KGST на ряде глобальных торговых площадок, таких как Binance и CoinBase.

Официальный старт торгов на платформе XRuby запланирован на ближайшее время. Чтобы стать одними из первых держателей национального стейблкоина, пользователям рекомендуется пройти регистрацию на бирже XRuby.