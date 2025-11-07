22:20
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Экономика

Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST

XRuby станет первой лицензированной платформой в Кыргызстане для запуска торгов национальным стейблкоином KGST. Об этом сообщает Секретариат Национального агентства по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте КР.

По ее данным, криптобиржа в ближайшие дни станет первой площадкой в Кыргызской Республике, которая проведет листинг национального стейблкоина KGST.

«Это событие следует за недавней инициативой президента Кыргызской Республики, направленной на развитие цифровой экономики и внедрение национальных виртуальных активов. Стейблкоин KGST, привязанный к кыргызскому сому, станет ключевым элементом этой новой финансовой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

KGST — это публичный, безопасный и полностью обеспеченный стейблкоин, привязанный к национальной валюте — сому в соотношении 1:1.

Резервы KGST хранятся в государственных банках Кыргызской Республики, что обеспечивает максимальную надежность актива.

Токен разработан и развернут на блокчейне BNB Smart Chain (BSC). Смарт-контракт прошел независимый аудит безопасности, а Whitepaper — экспертную проверку.

Инфраструктура токена предусматривает многоуровневую аутентификацию и процедуры верификации в соответствии с международными стандартами KYC/AML.

После успешного запуска на локальных биржах, включая XRuby, планируется листинг KGST на ряде глобальных торговых площадок, таких как Binance и CoinBase.

Официальный старт торгов на платформе XRuby запланирован на ближайшее время. Чтобы стать одними из первых держателей национального стейблкоина, пользователям рекомендуется пройти регистрацию на бирже XRuby.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350139/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Теперь официально: Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин — USDKG
В КР запущен национальный стейблкоин, а Binance доступен на кыргызском языке
Президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома
В КР планируют дать банкам в пилотном режиме поработать с виртуальными активами
Первый в истории криптозакон, легализующий стейблкоины, подписан в США
Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
В&nbsp;Кыргызстане пени и&nbsp;штрафы будут начисляться автоматически В Кыргызстане пени и штрафы будут начисляться автоматически
Мясо в&nbsp;Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12&nbsp;ноября Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
7 ноября, пятница
22:02
Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST Стала известна криптобиржа, где запустят торги национал...
21:45
В Латвии протесты против выхода страны из конвенции о защите женщин от насилия
21:43
В кабмине Кыргызстана обсудили цены на уголь, ГСМ и продукты питания
21:24
Самую маленькую в мире Библию, размером с кредитную карту, выпустили в Канаде
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 ноября: будет солнечно, но холодно