Экономика

Поставки ГСМ в КР планируется диверсифицировать

Возможность диверсификации горюче-смазочных материалов рассматривается кабинетом министров Кыргызстана. Об этом информагентству ТАСС заявил зампред кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, ранее для этих целей в рамках Евразийской экономической комиссии принято решение об освобождении от пошлин поставок бензина и ГСМ не только из России, но и из других стран.

«Вполне возможно, это все будет зависеть от экономики, как будет складываться она», — ответил Данияр Амангельдиев на уточняющий вопрос о возможных поставках из Азербайджана.

Он подчеркнул, что КР продолжает вести переговоры с РФ о поставках ГСМ, и добавил: руководство республики не допустит дефицита топлива на рынке. «Мы будем принимать все меры для того, чтобы удержать уровень цен и не допустить дефицита на нашем рынке», — подытожил чиновник.

Ранее Минэнерго в разговоре с ТАСС сообщало, что Кыргызстан обратился к России с просьбой о дополнительных поставках ГСМ по льготной ставке. Согласно двусторонним договоренностям, РФ ежегодно беспошлинно поставляет в КР 1,2 миллиона тонн ГСМ.
