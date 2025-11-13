Открывать специальные эскроу-счета по виртуальным активам разрешил Нацбанк КР

Национальный банк Кыргызстана разрешил финансово-кредитным учреждениям открывать специальные эскроу-счета по виртуальным активам. Об этом сообщил регулятор.

Отмечается, что это необходимо для операций с криптовалютами и токенами.

НБ КР внес изменения в постановление правления «Об утверждении инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12.

В этом документе теперь прописано открытие эскроу-счетов по виртуальным активам.

Эскроу-счет — это банковский инструмент, обеспечивающий безопасность расчетов между покупателем и продавцом. Также известен как условный счет, поскольку передача средств осуществляется исключительно при выполнении заранее оговоренных условий.

Механизм работы: покупатель размещает денежные средства на специальном счете, а право их получения переходит к продавцу только после фактического исполнения всех обязательств согласно договору. Банковское учреждение выполняет роль беспристрастного арбитра, контролирующего соблюдение договоренностей обеими сторонами.



Сфера применения эскроу-счетов: через них возможно осуществлять передачу не только денежных средств, но и ценных бумаг, а также различных движимых активов.