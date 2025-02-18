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Общество

Французская компания обновит четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС

Токтогульская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Кыргызстана, продолжает масштабную программу модернизации. С 20 февраля 2025 года французская компания GE Hydro приступит к реконструкции гидроагрегата № 4. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Это заключительный этап обновления станции. После замены всех четырех гидроагрегатов общая мощность Токтогульской ГЭС увеличится на 240 мегаватт и достигнет 1 тысячи 440 мегаватт. Модернизация четвертого гидроагрегата добавит 60 мегаватт.

На время реконструкции, которая продлится до декабря 2025 года, мощность станции временно снизится на 300 мегаватт.

Министерство энергетики ведет переговоры с соседними странами об импорте электроэнергии, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения в осенне-зимний период. Ведомство также призывает граждан экономно использовать электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320304/
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Французская компания обновит четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС