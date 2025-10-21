10:32
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об упрощении обращения ценных бумаг

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах — членах ЕАЭС.

Соглашение подписано 31 января 2025 года в Алматы. В сентябре Жогорку Кенеш принял закон о его ратификации.

Задачами соглашения являются:

  • создание равных условий для эмитентов и инвесторов в рамках ЕАЭС;
  • снижение административных барьеров при размещении и обращении ценных бумаг;
  • развитие интегрированного финансового рынка ЕАЭС;
  • обеспечение защиты прав инвесторов и соблюдение единых стандартов регулирования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347863/
