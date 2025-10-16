12:20
Экономика

В ЕАЭС наблюдается устойчивая позитивная динамика — ЕЭК

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, в Евразийском экономическом союзе наблюдается устойчивая позитивная динамика.

Один из основных показателей — сокращение препятствий на внутреннем рынке союза. За год их количество уменьшилось с 46 до 36, то есть более чем на 20 процентов. Это напрямую способствует повышению доступности рынков сбыта для предпринимателей и расширяет возможности для взаимной торговли, отметили в ЕЭК.

Положительные тенденции зафиксированы и по значениям показателей конечного эффекта. Так, объем взаимной торговли услугами между странами союза в 2024-м вырос на 16 процентов по сравнению с 2023 годом. Если сравнивать с базовым значением 2022-го, рост за два года составил 42 процента, уточняется в сообщении.

Кроме того, интеграционные процессы стимулируют инвестиционную активность. Объем накопленных взаимных прямых инвестиций в государствах-членах за 2022-2024 годы увеличился почти на 17 процентов.

«Представленные цифры — это не просто статистика, это прямое доказательство того, что наша совместная работа по углублению интеграции приносит реальные плоды. Снижение барьеров, рост торговли услугами и увеличение взаимных инвестиций формируют прочную основу для устойчивого экономического развития всего нашего союза. Мы продолжим курс на создание бесшовной экономической среды, где каждый предприниматель сможет в полной мере реализовать свой потенциал на общем рынке ЕАЭС», — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347351/
просмотров: 158
