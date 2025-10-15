ВВП Кыргызстана достиг 1,24 триллиона сомов по итогам девяти месяцев 2025 года

По итогам января — сентября 2025 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 1 триллион 240,5 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го он увеличился на 10 процентов, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП в сентябре немного замедлился — по итогам восьми месяцев 2025 года он составлял 11 процентов.

По данным Нацстаткома, на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50 процентов, отраслей товарного производства — 34,7 процента и чистых налогов на продукты — 15,3 процента.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленного производства относительно января — сентября 2024 года, стали: производство фармацевтической продукции — в 2,3 раза; пищевых продуктов, включая напитки; табачных изделий — на 40,1 процента; резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 31,8 процента.

Рост потребительских цен и тарифов в январе — сентябре 2025-го, по сравнению с декабрем 2024-го, достиг 5,5 процента. В годовом выражении инфляция по итогам девяти месяцев составила 8,4 процента. Ее рост замедлился — по итогам восьми месяцев она достигала 9,5 процента.