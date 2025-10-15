Темпы переработки нефти в России будут снижены как минимум до середины 2026 года из-за украинских ударов. Такой прогноз дают эксперты Международного энергетического агентства (IEA).

Согласно выводам в ежемесячном отчете IEA, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к сокращению объема переработки сырой нефти примерно на 500 тысяч баррелей в день.

Вернуться к предыдущему объему России удастся не раньше середины 2026 года, отмечают в агентстве.

С начала августа Украина нанесла как минимум 28 ударов по крупным НПЗ в России, пишет Bloomberg.

Отметим, в Кыргызстане последнее время ощущается нехватка ГСМ. Основной объем топлива КР получает из России.

Ранее Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР сообщала, что существующих запасов нефтепродуктов в стране хватит примерно на один месяц.