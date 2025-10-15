Темпы переработки нефти в России будут снижены как минимум до середины 2026 года из-за украинских ударов. Такой прогноз дают эксперты Международного энергетического агентства (IEA).
Согласно выводам в ежемесячном отчете IEA, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к сокращению объема переработки сырой нефти примерно на 500 тысяч баррелей в день.
Вернуться к предыдущему объему России удастся не раньше середины 2026 года, отмечают в агентстве.
С начала августа Украина нанесла как минимум 28 ударов по крупным НПЗ в России, пишет Bloomberg.
Отметим, в Кыргызстане последнее время ощущается нехватка ГСМ. Основной объем топлива КР получает из России.
Ранее Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР сообщала, что существующих запасов нефтепродуктов в стране хватит примерно на один месяц.