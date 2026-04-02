Нарушения в госзакупках. Задержан экс-глава айыльного аймака Кочкорского района

Задержан экс-глава айыльного аймака за выявленные нарушения в госзакупках, сообщает ГКНБ.

По его данным, в рамках принимаемых мер, направленных на пресечение и выявление коррупционных проявлений в государственных органах, выявлены факты, указывающие на признаки уголовных правонарушений в сфере государственных закупок в Ормон-Ханском айыльном аймаке (орган МСУ) Кочкорского района Нарынской области.

Согласно заключению эксперта службы внутреннего аудита при Министерстве финансов, за 2025 год под руководством экс-главы А.Б.К. в Ормон-Ханском айыльном аймаке при госзакупках нарушены требования законов «О бухгалтерском учете» и «О государственных закупках», что привело к причинению ущерба государственному бюджету на 5 миллионов 699 тысяч сомов.

31 марта в рамках уголовного дела А.Б.К. задержан и водворен в ИВС ОВД Нарына.