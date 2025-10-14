12:24
В Кыргызстане появится еще один коммерческий банк — «Берекет Банк»

В Кыргызстане появится еще один коммерческий банк — «Берекет Банк». Национальный банк выдал разрешение на учреждение закрытого акционерного общества «Берекет Банк».

По сведениям регулятора, правление НБ КР утвердило свое решение.

Информации об учредителях в открытых базах данных Министерства юстиции пока нет.

За последнее время Нацбанк выдал разрешение на открытие пяти новых комбанков. Одобрено создание ЗАО «Алма Финанс Банк», ЗАО «Мурас Банк», ЗАО «Асман Банк», ОАО «Кылым Банк».

«Кылым Банк» создан со стопроцентным государственным участием.
