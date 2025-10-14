14:39
Экономика

Кабмин усилил контроль за застройщиками и отчетностью по строительству жилья

Кабинет министров внес изменения в порядок привлечения денег граждан и компаний для строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

Теперь главным государственным органом, который будет контролировать эту сферу, назначено Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Ведомство и его региональные подразделения будут следить за тем, как застройщики используют собранные средства.

Согласно новым правилам, строительные компании должны:

  • каждый квартал направлять финансовую отчетность по своим объектам в министерство;
  • публиковать эти данные на своих официальных сайтах, чтобы граждане могли видеть, как расходуются их деньги.

Минстрой, в свою очередь, будет проводить регулярный мониторинг выполнения этих требований.

Постановление вступит в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347076/
