Глобальный вызов. ЕАЭС формирует единое транспортно-логистическое пространство

Евразийский экономический союз формирует единое транспортно-логистическое пространство для преодоления глобальных вызовов. Об этом заявил член коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

По его словам, ключевыми направлениями работы в рамках союза являются обеспечение беспрепятственного перемещения товаров, повышение эффективности и связуемости транспортной системы, создание общего рынка транспортных услуг.

При этом ЕАЭС ведет активную работу по взаимодействию с глобальными инициативами, включая проекты «Один пояс — один путь» и «Северный морской путь».

Отмечается, что ускоряется развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», а модернизация портов Астрахани и Актау и новые железные дороги уже положительно сказываются на росте грузопотока.