В Кыргызстане упростили закупки для проектов по строительству железных дорог

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, касающееся порядка организации закупок государственными и муниципальными предприятиями, а также хозяйственными обществами с долей государства свыше 50 процентов.

Согласно решению, перечень исключений дополнен пунктом, позволяющим напрямую закупать товары, работы, услуги и консультационные услуги, связанные с обеспечением бесперебойного строительства железных дорог.

Как пояснили в кабмине, эта мера направлена на ускорение реализации инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного транспорта и позволит избежать бюрократических задержек при проведении тендеров.

Документ вступит в силу через десять дней.