Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

АБР поддерживает крупные проекты Кыргызстана, включая Камбаратинскую ГЭС-1

Азиатский банк развития поддерживает крупные проекты Кыргызстана, включая Камбаратинскую ГЭС-1. Об этом журналистам заявил глава регионального представительства АБР Чжэн Ву.

По его словам, банк продолжит выделять льготные кредиты сроком на 32 года, из которых 6 лет — льготный период.

«Мы полностью поддерживаем такие мощные проекты, как Камбаратинская ГЭС-1. Эти региональные инициативы важны для обеспечения энергетической безопасности, в то же время они помогают сохранить водные ресурсы, обеспечить водную безопасность для соседних стран — Узбекистана и Казахстана», — сказал он.

В АБР добавили, что портфель для Кыргызстана по проектам, которые финансирует банк, к концу этого года превысит $1 миллиард.

«Мы видим большой потенциал развития страны как регионального хаба. То же самое касается туризма, в который мы будем инвестировать», — проинформировал Чжэн Ву.

АБР также намерен поддержать кабмин в реализации намеченных планов в зеленой экономике.
