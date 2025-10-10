Азиатский банк развития намерен расширять сотрудничество с Кыргызстаном, сохраняя приоритет на инфраструктуре, сельском хозяйстве и устойчивом развитии страны. Об этом журналистам сообщил глава регионального представительства АБР Чжэн Ву.

По его словам, КР за последние 30 лет получила более $3 миллиардов, и портфель проектов продолжает расти.

Он отметил, что ключевыми направлениями станут энергетика, зеленая экономика и развитие частного сектора.

«С 1994 года АБР является ключевым партнером Кыргызстана по развитию. АБР профинансировал и выделил свыше $3 миллиардов на развитие инфраструктуры и других секторов. Наше сотрудничество и дальше будет продолжаться», — сказал Чжэн Ву.

АБР намерен продолжать работу с правительством и сообществами по вопросам адаптации к изменению климата, регионального сотрудничества и развития частного сектора. Банк поддерживает проекты по всей стране.

Чжэн Ву также отметил экономический рост страны. «На протяжении трех-четырех последних лет мы убедились, что ВВП Кыргызстана увеличился в два раза. Это основной показатель роста экономики. Обычно такие партнеры по развитию, как Всемирный банк и АБР, прекращают предоставлять гранты, если ВВП увеличивается. Мы продолжаем мобилизовать ресурсы на предоставление льготных кредитов на те проекты, которые направлены, например, на улучшение качества жизни сельчан», — отметил он.