08:37
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Экономика

Азиатский банк развития намерен расширять сотрудничество с Кыргызстаном

Азиатский банк развития намерен расширять сотрудничество с Кыргызстаном, сохраняя приоритет на инфраструктуре, сельском хозяйстве и устойчивом развитии страны. Об этом журналистам сообщил глава регионального представительства АБР Чжэн Ву.

По его словам, КР за последние 30 лет получила более $3 миллиардов, и портфель проектов продолжает расти.

Он отметил, что ключевыми направлениями станут энергетика, зеленая экономика и развитие частного сектора.

«С 1994 года АБР является ключевым партнером Кыргызстана по развитию. АБР профинансировал и выделил свыше $3 миллиардов на развитие инфраструктуры и других секторов. Наше сотрудничество и дальше будет продолжаться», — сказал Чжэн Ву.

АБР намерен продолжать работу с правительством и сообществами по вопросам адаптации к изменению климата, регионального сотрудничества и развития частного сектора. Банк поддерживает проекты по всей стране.

Чжэн Ву также отметил экономический рост страны. «На протяжении трех-четырех последних лет мы убедились, что ВВП Кыргызстана увеличился в два раза. Это основной показатель роста экономики. Обычно такие партнеры по развитию, как Всемирный банк и АБР, прекращают предоставлять гранты, если ВВП увеличивается. Мы продолжаем мобилизовать ресурсы на предоставление льготных кредитов на те проекты, которые направлены, например, на улучшение качества жизни сельчан», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346622/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкция трассы Бишкек — Кара-Балта обошлась бюджету КР в $92 миллиона
АБР готов поддерживать проекты в сфере туризма и энергетики Кыргызстана
Глава кабмина и представитель АБР обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1
Проект АБР за $71,7 миллиона обеспечит питьевой водой 43 села в Нарыне
В Кыргызстане женщинам в бизнесе снизят ставки по кредитам с помощью АБР
В Милане президенту АБР рассказали про уничтожение троллейбусов в Бишкеке
Садыр Жапаров ратифицировал соглашение с АБР на $38,8 миллиона
Рост экономики Кыргызстана под угрозой инфраструктурных ограничений — АБР
В 2026 году инфляция в Кыргызстане может вырасти до 7,8 процента
Масато Канда вступил в должность президента Азиатского банка развития
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
10 октября, пятница
08:27
Азиатский банк развития намерен расширять сотрудничество с Кыргызстаном Азиатский банк развития намерен расширять сотрудничеств...
08:12
Болезни сердца и онкология остаются основными причинами смертности в Кыргызстане
08:10
Садыр Жапаров принял участие в неформальном ужине глав государств СНГ в Душанбе
08:07
Ситуация в Газе. Генсек ООН приветствует соглашение об освобождении заложников
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 октября, четверг
23:36
В Telegram теперь можно бесплатно играть в культовую игру Dune II
23:12
Во Франции выпустили почтовую марку с ароматом круассана
22:45
Мигранты в России попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
22:24
Мэрия Бишкека призывает горожан соблюдать ограничения на продажу рассыпного угля
22:17
Садыр Жапаров: Для Кыргызстана страны ЦА и Россия остаются ключевыми партнерами