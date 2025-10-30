19:23
Агент 024

В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки

В Бишкеке две женщины мыли окна стеклянной купольной крыши нового здания Национального банка без страховки. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, это произошло на пересечении улиц Киевской и Акиева.

«Это вызывало опасения за их безопасность, так как работа на высоте без страховки представляет собой серьезный риск для жизни и здоровья», — отметили прохожие.

24.kg обратилось в Нацбанк за комментариями. Там сообщили, что клининговые услуги предоставлялись подрядчиком.

«Работы в рамках подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию, в том числе клининговые услуги, производились со стороны подрядчика», — ответили там.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/349070/
