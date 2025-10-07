14:08
Экономика

Механизмы регулирования сферы применения ИИ разработают в ЕАЭС

Механизмы регулирования сферы применения искусственного интеллекта разработают в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов в Минске на планерном заседании международного форума «Антиконтрафакт-2025».

По его словам, необходимо установление четких правил использования искусственного интеллекта, который в настоящее время находится на стадии формирования.

«С одной стороны, ИИ может быть задействован в деятельности, позволяющей пресекать распространение контрафактной продукции. Ярким примером может служить использование инструментов мониторинга предложений о продаже на маркетплейсах, позволяющих обнаруживать контрафактный товар еще до того, как он станет доступным потребителям. С другой стороны, алгоритмы могут самостоятельно создавать аудио- и визуальные произведения, писать сценарии, проектировать архитектурные объекты и перерабатывать тексты. Однако при машинном обучении загружается массив данных, которые включают в себя в том числе и объекты авторского права, смежных прав. При этом отчислений вознаграждения авторам и иным правообладателям за использование их произведений не осуществляется», — сказал он и пояснил, что остается дискуссионным вопрос, кто является автором.

Вопросы охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при использовании ИИ, в том числе в ЕАЭС, пока не урегулированы.

Отмечается, что завершается подготовка плана мероприятий по реализации декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».

Он содержит целый комплекс мер и в сфере интеллектуальной собственности. В их числе — проработка возможных подходов к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ и с его использованием, целесообразность создания системы регистрации географических указаний, выработка рекомендаций на основе международного опыта по охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в интернете.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346235/
просмотров: 180
