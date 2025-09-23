В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных

В странах Евразийского экономического союза готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, сформирован весь пакет технологических документов для проведения в ЕАЭС эксперимента по применению электронных транспортных накладных.

Отмечается, что условия реализации в ЕАЭС пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR обсудили представители государств объединения на заседании профильной рабочей группы под председательством директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустана Дженалинова.

«Переход на цифровые технологии снижает издержки в отрасли и повышает эффективность бизнеса, который занимается международными грузоперевозками. Эксперимент должен продемонстрировать практическую возможность осуществления «безбумажных» грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС. В его основе лежит опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью», — говорится в сообщении.

Достигнута договоренность считать основным формат международной транспортной накладной e-CMR на основе стандарта СЕФАКТ ООН D22A (UN/CEFACT — D22A). Именно он применялся в рамках пилотного проекта между РФ и Беларусью в 2021-2023 годах.

Рабочая группа согласовала четыре базовых сценария взаимодействия между участниками грузовых перевозок.

Важная составляющая проекта — информационный обмен между операторами электронного документооборота и доверенной третьей стороной. В частности, это способ признания иностранной электронной цифровой подписи в государствах союза и порядок информационного взаимодействия при трансграничном документообороте, которые также определены сторонами.

Эксперимент будет реализован при тесном взаимодействии представителей стран ЕАЭС, включая уполномоченные органы в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации и бизнес-сообщества, проинформировали в ЕЭК.