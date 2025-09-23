17:32
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Экономика

В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных

В странах Евразийского экономического союза готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, сформирован весь пакет технологических документов для проведения в ЕАЭС эксперимента по применению электронных транспортных накладных.

Отмечается, что условия реализации в ЕАЭС пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR обсудили представители государств объединения на заседании профильной рабочей группы под председательством директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Рустана Дженалинова.

«Переход на цифровые технологии снижает издержки в отрасли и повышает эффективность бизнеса, который занимается международными грузоперевозками. Эксперимент должен продемонстрировать практическую возможность осуществления «безбумажных» грузовых перевозок для всех пяти стран ЕАЭС. В его основе лежит опыт, полученный в ходе аналогичного пилотного проекта между Россией и Беларусью», — говорится в сообщении.

Достигнута договоренность считать основным формат международной транспортной накладной e-CMR на основе стандарта СЕФАКТ ООН D22A (UN/CEFACT — D22A). Именно он применялся в рамках пилотного проекта между РФ и Беларусью в 2021-2023 годах.

Рабочая группа согласовала четыре базовых сценария взаимодействия между участниками грузовых перевозок.

Важная составляющая проекта — информационный обмен между операторами электронного документооборота и доверенной третьей стороной. В частности, это способ признания иностранной электронной цифровой подписи в государствах союза и порядок информационного взаимодействия при трансграничном документообороте, которые также определены сторонами.

Эксперимент будет реализован при тесном взаимодействии представителей стран ЕАЭС, включая уполномоченные органы в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации и бизнес-сообщества, проинформировали в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344469/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах
Более 6,6 миллиона контрафактных товаров выявили в странах ЕАЭС
Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК
Какие проблемы есть у бизнеса при вывозе товаров из ЕАЭС, решили узнать эксперты
Приложение «Работа в ЕАЭС» обновили — оно стало удобнее
Лимит превышен. ЕАЭС ограничивает беспошлинный импорт одежды из Вьетнама
В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства
Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате
Назарбек Малаев назначен замдиректора департамента развития интеграции ЕЭК
ЕЭК внесет изменения в правила проведения фармацевтических инспекций
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на&nbsp;19&nbsp;сентября Сом подорожал относительно основных валют, кроме доллара. Курс на 19 сентября
Минтранс заасфальтировал более 10&nbsp;километров горных дорог в&nbsp;Тюпском районе Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
Нацбанк требует бесперебойной работы систем оплаты через QR-коды Нацбанк требует бесперебойной работы систем оплаты через QR-коды
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
23 сентября, вторник
17:18
В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных...
17:04
Изнасилование падчерицы. Суд приговорил отчима к пожизненному заключению
17:01
В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
17:00
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся
16:50
ГКНБ расширяет круг субъектов, которых будут наказывать за применение пыток