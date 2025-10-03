11:12
Экономика

Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности

Кабинет министров Кыргызстана внес поправки в ряд постановлений, касающихся обращения виртуальных активов, работы криптобирж и майнинга.

Согласно изменениям, теперь рынок виртуальных активов подлежит более жесткому регулированию. В частности, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком получила полномочия проводить контрольные покупки криптовалютных услуг за счет спецфонда. 

Криптобиржи обязаны внедрять систему процентного скоринга для оценки рисков транзакций и проверять уровень знаний клиентов перед заключением сделок. Если компетентность клиента не подтверждена, биржа не имеет права заключать с ним сделки.

Поправки также усиливают требования к AML/KYC-процедурам: операторы должны идентифицировать клиентов, верифицировать данные, использовать утвержденные программные решения и хранить результаты тестов не менее пяти лет. Кроме того, все ключевые должностные лица криптобирж (директора, бухгалтеры, риск-менеджеры) должны согласовываться с уполномоченным органом.

В КР запрещено выпускать необеспеченные виртуальные активы. Теперь криптотокены должны иметь обеспечение: государственные ценные бумаги, акции лицензированных АО, полезные ископаемые, валютные резервы или золото.

Для майнинга вводится новая модель — Единая государственная коллективная система, где все майнеры обязаны регистрироваться и продавать добытые активы только через лицензированные платформы.

Также криптобиржам запрещается использовать анонимные кошельки (Private Wallets), NFT-токены, предоплаченные иностранные карты и проводить операции, связанные с онлайн-казино.

Отдельно установлено, что деятельность бирж должна проходить ежегодный внешний аудит по международным стандартам, а лицензирование операторов и майнеров теперь сопровождается жесткими требованиями к документам, капиталу и внутренним политикам по кибербезопасности.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345822/
