Экономика

Объем прямых инвестиций в экономику Азербайджана из Кыргызстана вырос в 78 раз

В первом полугодии 2025-го объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из Кыргызстана составил $7,706 миллиона. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк страны.

Отмечается, что это в 78 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Кыргызстана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,2 процента. За первые 6 месяцев 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Кыргызстана в Азербайджан составил $99 тысяч.

В целом в указанный период объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил $3,222 миллиарда.
