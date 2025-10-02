11:37
Экономика

Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США снова вводят санкции против Ирана. Об этом он написал в своем аккаунте в сети Х.

«Новые санкции и меры экспортного контроля будут направлены против 44 субъектов, связанных с ядерной, ракетной и военной программами Ирана. Как ясно дал понять президент США, мы перекроем Ирану все пути к созданию ядерного оружия», — отметил Марко Рубио.

Ранее ООН проинформировала, что санкции в отношении Ирана возобновлены после десятилетнего перерыва. Решение вступило в силу после того, как предложенная Россией и Китаем резолюция о шестимесячной отсрочке не получила поддержки в Совете безопасности ООН.

Ранее Совбез Организации признал, что Тегеран нарушает обязательства по соглашению 2015 года, которое ограничивает ядерную программу.

Санкции включают эмбарго на поставки вооружений, запрет на обогащение и переработку урана, ограничения на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, запрет на приобретение долей в зарубежных урановых проектах, заморозку активов десятков иранских физических и юридических лиц, запрет на поездки для иранских чиновников, ограничения на поставки материалов для ядерной программы.
