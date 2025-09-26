Фото из интернета. ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ. Кыргызстан тоже под ударом

Европейский союз разрабатывает 19-й пакет санкций против России. Как сообщает издание Politico, меры направлены на перекрытие «финансовых лазеек», которые Москва использует для обхода действующих ограничений.

Согласно проекту документа, в черный список попадут девять иностранных банков, две нефтетрейдинговые компании, одна международная криптобиржа, а также стейблкоин, регулируемый за пределами РФ. Впервые под удар могут попасть криптовалютные транзакции.

Дополнительно санкции затронут около 120 танкеров, которые, по данным ЕС, входят в так называемый теневой флот для обхода ценового потолка на российскую нефть.

В числе потенциальных объектов ограничений упоминаются компании из третьих стран — ОАЭ, Кыргызстана и Таджикистана. Конкретные наименования пока не раскрываются. Для китайских организаций санкции на первом этапе будут минимальными, но их список может быть расширен.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций «впервые затрагивает криптоплатформы и вводит запрет на операции в криптовалюте». По ее словам, Евросоюз намерен закрыть каналы финансирования, через которые Россия продолжает получать доходы, несмотря на ограничения.

Кыргызстан уже несколько раз фигурировал в западных отчетах о поставках «санкционно чувствительных товаров» в РФ. Включение отечественных фирм в новый санкционный список может привести к осложнениям во внешнеэкономической деятельности.

Эксперты не исключают, что под ограничения могут попасть как частные логистические структуры, так и финансовые компании, работающие в сфере трансграничных переводов.

Проект санкционного пакета в ближайшие дни обсудят послы ЕС, после чего он вернется на доработку к техническим экспертам. Окончательное утверждение и публикация списка займут от нескольких дней до нескольких недель. Параллельно Европейский союз вместе с США готовит дополнительные меры по контролю за уже введенными ограничениями.