15:05
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Экономика

ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ. Кыргызстан тоже под ударом

Фото из интернета. ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ. Кыргызстан тоже под ударом

Европейский союз разрабатывает 19-й пакет санкций против России. Как сообщает издание Politico, меры направлены на перекрытие «финансовых лазеек», которые Москва использует для обхода действующих ограничений.

Согласно проекту документа, в черный список попадут девять иностранных банков, две нефтетрейдинговые компании, одна международная криптобиржа, а также стейблкоин, регулируемый за пределами РФ. Впервые под удар могут попасть криптовалютные транзакции.

Дополнительно санкции затронут около 120 танкеров, которые, по данным ЕС, входят в так называемый теневой флот для обхода ценового потолка на российскую нефть.

В числе потенциальных объектов ограничений упоминаются компании из третьих стран — ОАЭ, Кыргызстана и Таджикистана. Конкретные наименования пока не раскрываются. Для китайских организаций санкции на первом этапе будут минимальными, но их список может быть расширен.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций «впервые затрагивает криптоплатформы и вводит запрет на операции в криптовалюте». По ее словам, Евросоюз намерен закрыть каналы финансирования, через которые Россия продолжает получать доходы, несмотря на ограничения.

Кыргызстан уже несколько раз фигурировал в западных отчетах о поставках «санкционно чувствительных товаров» в РФ. Включение отечественных фирм в новый санкционный список может привести к осложнениям во внешнеэкономической деятельности.

Эксперты не исключают, что под ограничения могут попасть как частные логистические структуры, так и финансовые компании, работающие в сфере трансграничных переводов.

Проект санкционного пакета в ближайшие дни обсудят послы ЕС, после чего он вернется на доработку к техническим экспертам. Окончательное утверждение и публикация списка займут от нескольких дней до нескольких недель. Параллельно Европейский союз вместе с США готовит дополнительные меры по контролю за уже введенными ограничениями. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345049/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
В 19-й пакет антироссийских санкций ЕС может попасть криптобиржа из Кыргызстана
Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана
Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России. Что в него войдет
Великобритания ввела санкции против матери Рамзана Кадырова
Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России
Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России
Санкции Великобритании не повлияли на стабильность банковской системы — НБ КР
Великобритания ввела санкции против «Капитал Банка» и криптобирж Кыргызстана
Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа
Садыр Жапаров прокомментировал связи Кыргызстана с Иланом Шором и санкции
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Список освобожденных от&nbsp;применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин
Бизнес
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
26 сентября, пятница
15:04
В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — де...
15:01
Картофель, мясо, морковь: в Кыргызстане сравнили цены с Россией и Казахстаном
14:46
ГКНБ задержал застройщиков «Санхаус плюс» за обман жильцов
14:41
Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Чуйской области
14:41
Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»