Экономика

Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строительстве ТЭС

Кыргызстан и «Интер РАО» прорабатывают вопрос строительства ТЭС мощностью 500 мегаватт. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков на World atomic week в Москве.

По сообщению ТАСС, замминистра уточнил журналистам, что речь о ТЭС в районе села Чалдовар, примерно в 100 километрах от Бишкека.

Переговоры с «Интер РАО экспортом» по их участию в проекте только начались, отметил он. При этом российская компания может выступить подрядчиком строительства, а также получить в нем долю, не исключил Алтынбек Рысбеков.

«Мы еще обсуждаем, инвестиции тоже обсуждаем — разговор у нас начался только недавно. Поэтому пока конкретики нет, но есть переговоры в этом направлении», — пояснил он.

По словам чиновника, сроки строительства станции также будут обсуждаться, но КР заинтересована в быстрой реализации проекта.

Читайте по теме
Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик

Он отметил, что сейчас в республике наблюдается дефицит электроэнергии, 90 процентов которой вырабатывают на ГЭС.

Сейчас в стране реализуют крупные проекты по реконструкции гидроэлектростанций, которые приведут к росту выработки примерно к 2027 году.

Прорабатывается вопрос строительства ряда ТЭС, реализации ВИЭ-проектов, заметил Алтынбек Рысбеков. По его словам, власти Кыргызстана также изучают совместно с «Росатомом» возможные места размещения атомной генерации.
