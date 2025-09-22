17:58
Экономика

На Уч-Курганской ГЭС установлен ротор гидрогенератора № 3

На Уч-Курганской ГЭС в Джалал-Абадской области успешно завершен один из ключевых этапов модернизации — сегодня установлен ротор гидрогенератора № 3. Об этом сообщило Министерство энергетики.

По данным ведомства, ротор весом 221,2 тонны — самая тяжелая часть агрегата — смонтирован с использованием мостового крана грузоподъемностью 250 тонн. Подобная операция на станции проводилась лишь однажды, около 60 лет назад, во время строительства ГЭС.

Гидроагрегат № 3 — второй из четырех, подлежащих реконструкции. Сейчас работы по его обновлению выполнены примерно на 70 процентов.

Генеральным подрядчиком выступает китайская компания China National Electric Engineering Co. Ltd. (CNEEC). После завершения работ мощность станции увеличится на 9 мегаватт и достигнет 198 мегаватт, что повысит надежность энергоснабжения региона. Ввод модернизированного агрегата в эксплуатацию планируется в ноябре 2025 года.

Уч-Курганская ГЭС — первая гидроэлектростанция на реке Нарын, расположена в Джалал-Абадской области. Построена в 1956-1962 годах, установленная мощность — около 180 мегаватт (четыре агрегата по примерно 45 мегаватт). Среднегодовая выработка — примерно 820 миллионов киловатт-часов.

Станция руслового типа, водохранилище площадью около 4 квадратных километров. Служит ключевым звеном Нарынского каскада, обеспечивая энергоснабжение юга Кыргызстана.

С 2021-го проходит поэтапная реконструкция: заменяют гидроагрегаты, системы управления и электроснабжения.
