Экономика

Кыргызстан заинтересован в технологиях белорусских строителей

Кыргызстан активно развивает социальную инфраструктуру с привлечением белорусских технологий. Об этом сообщает информагентство «Белта».

В рамках международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Талантбек Иманакун уулу поделился подробностями о текущих проектах и международном сотрудничестве. Он отметил важность сотрудничества для обмена опытом, добавив, что в Кыргызстане проводится аналогичный форум, где будут рады видеть коллег из Беларуси.

Представитель Минстроя КР подчеркнул, что за последние годы строительная отрасль в Кыргызстане значительно выросла, увеличив свой вклад в ВВП страны. На данный момент ведется возведение 609 объектов социальной инфраструктуры. Он охарактеризовал строительство как локомотив экономического развития.

Особый интерес у кыргызской стороны вызывают технологии белорусских строителей и производителей материалов.

Талантбек Иманакун уулу рассказал, что в Кыргызстане строятся стадионы и аэропорты и для этого представители страны специально посетили белорусские производства, такие как заводы по изготовлению керамической плитки, чтобы ознакомиться с материалами и обсудить возможности сотрудничества. Планируется подписание меморандума, который позволит организациям Кыргызстана работать напрямую с белорусскими производителями, что ускорит реализацию совместных проектов.
