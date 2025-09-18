09:56
Экономика

Минфин впервые провел денежный аукцион на Кыргызской фондовой бирже

Министерство финансов впервые провело денежный аукцион на площадке Кыргызской фондовой биржи. Об этом сообщили в КФБ.

Отмечается, что новый механизм является частью реализации дорожной карты по развитию фондового рынка страны и направлен на формирование современной финансовой инфраструктуры.

Аукционы позволят повысить прозрачность и эффективность процедур, укрепить доверие инвесторов к государственным инструментам, создать единый центр ликвидности с равным доступом участников и усилить инвестиционную привлекательность биржи для будущих эмитентов, добавили в КФБ.

Первый аукцион по размещению средств из счета смягчения в депозиты коммерческих банков прошел 17 сентября. Из заявленных 24 миллиардов сомов размещено 20,3 миллиарда сомов.

По словам председателя совета директоров фондовой биржи Талантбека Омуралиева, запуск аукционов стал стратегическим шагом для укрепления доверия к финансовым инструментам и создания новых возможностей для инвесторов и эмитентов.

В КФБ назвали этот аукцион историческим событием.
