Золото обновило рекорд, подорожав выше $3 тысяч 735 за унцию

Цены на золото продолжают расти днем во вторник, обновляя исторические максимумы, пишет «ИНтерфакс».

На бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото дорожают на 0,4 процента и торгуются у $3 тысяч 735,5 за тройскую унцию. С начала года золото подскочило в цене на 35 процентов.

Повышению цены драгметалла способствует ослабление курса доллара США на ожиданиях первого с декабря прошлого года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой 17 сентября. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96 процентов, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 базовых пунктов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет во вторник около 0,3 процента. Ослабление доллара повышает спрос на золото со стороны держателей других валют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343774/
