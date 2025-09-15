Ситуация с внешней торговлей Кыргызстана улучшается, но она все еще в минусе

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — июле 2025 года составил $8 миллиардов 664,4 миллиона и по сравнению январем — июлем 2024-го уменьшился на 6,4 процента. По итогам января — июня падение составляло 12,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 13,3 процента — $1 миллиард 493,1 миллиона, так и импортных на 4,8 процента — $7 миллиардов 171,3 миллиона.

Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 82,8 процента от всего товарооборота.

Надо отметить, что кабинет министров в 2025 году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в республику. Это, естественно, повлияло на объем внешней торговли. Особенно экспорта.

Торговля со странами ЕАЭС

Здесь ситуация выглядит более оптимистично. Так, по сравнению с январем — июлем 2024-го объем торговли увеличился на 3,2 процента. Всего в январе — июле 2025 года со странами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 911,2 миллиона.

Тем не менее остается большой проблемой экспорт, который по сравнению с прошлым годом снизился на 23,1 процента — $567,3 миллиона, а импортные поступления, напротив, увеличились на 12,5 процента — $2 миллиарда 343,9 миллиона.

Из стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (65,6 процента) и Казахстан (32,2 процента).

В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами Евразийского экономического союза пришлось 33,6 процента, в экспорте — 38 процентов, в импорте — 32,7 процента.