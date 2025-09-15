17:40
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Экономика

Ситуация с внешней торговлей Кыргызстана улучшается, но она все еще в минусе

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — июле 2025 года составил $8 миллиардов 664,4 миллиона и по сравнению январем — июлем 2024-го уменьшился на 6,4 процента. По итогам января — июня падение составляло 12,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 13,3 процента — $1 миллиард 493,1 миллиона, так и импортных на 4,8 процента — $7 миллиардов 171,3 миллиона.

Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 82,8 процента от всего товарооборота.

Надо отметить, что кабинет министров в 2025 году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в республику. Это, естественно, повлияло на объем внешней торговли. Особенно экспорта.

Торговля со странами ЕАЭС

Здесь ситуация выглядит более оптимистично. Так, по сравнению с январем — июлем 2024-го объем торговли увеличился на 3,2 процента. Всего в январе — июле 2025 года со странами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 911,2 миллиона.

Тем не менее остается большой проблемой экспорт, который по сравнению с прошлым годом снизился на 23,1 процента — $567,3 миллиона, а импортные поступления, напротив, увеличились на 12,5 процента — $2 миллиарда 343,9 миллиона.

Из стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (65,6 процента) и Казахстан (32,2 процента).

В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами Евразийского экономического союза пришлось 33,6 процента, в экспорте — 38 процентов, в импорте — 32,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343555/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда, прогнозирует Минфин
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Внешняя торговля Кыргызстана немного выросла, но все еще в минусе
На торговый павильон Кыргызстана в Узбекистане выделят более 2 миллионов сомов
Кабмин обновил правила торговли продуктами питания в Кыргызстане
Объем взаимной торговли между КНР и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза
На 12,8 процента увеличилась внешняя торговля Кыргызстана и Узбекистана
Объем экспорта Кыргызстана упал почти на 30 процентов, импорт также снижается
В Кыргызстане возвращают патенты на торговлю
Кыргызстан показывает самые высокие темпы роста розничного товарооборота в ЦА
Популярные новости
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Сом подорожал к&nbsp;рублю, евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;сентября Сом подорожал к рублю, евро и тенге. Курс валют на 11 сентября
На&nbsp;перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля На перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля
Тендер на&nbsp;строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
17:32
В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электромобилей В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электром...
17:31
Без газа на четыре дня останется часть Бишкека
17:14
Мэрия Бишкека увеличит количество автобусов в связи с наплывом школьников
16:59
Ситуация с внешней торговлей Кыргызстана улучшается, но она все еще в минусе
16:50
Икромжон Хаджимуродов проиграл первую схватку на чемпионате мира по борьбе