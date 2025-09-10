20:56
Кафе, каршеринг, кино. В Узбекистане будут активно развивать ночную экономику

В Узбекистане будут активно развивать ночную экономику. Об этом сообщает Агентство стратегических реформ РУз.

Ночной Ташкент

По его данным, подготовлен проект постановления президента, предусматривающий внедрение мер по развитию ночной экономики.

Отмечается, что чиновники изучили опыт стран СНГ, ШОС, ЕС и дальнего зарубежья, а также провели встречи с предпринимателями в сфере общественного питания и услуг.

Проект определяет ключевые направления развития ночной экономики до 2030 года, в том числе создание новых возможностей для сервиса, увеличение доли ночной экономики в ВВП страны, обеспечение занятости населения.

Целевые показатели охватывают 20 индикаторов, включая увеличение количества торгово-развлекательных объектов, кафе и ресторанов, WiFi-зон, кинотеатров, внедрение системы каршеринга и велошеринга, мобильных клиник, проведение концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.

Инициатор планирует довести число круглосуточных улиц и территорий до 320, кафе и ресторанов, работающих в режиме 24/7, — до 8 тысяч, а торговых и сервисных точек — до 14,2 тысячи.

На первом этапе сформирован список круглосуточных улиц и территорий в 27 районах и городах регионов, а также во всех районах города Ташкента.

В проекте предусмотрены минимальные требования к созданию круглосуточных улиц и территорий, работающих в режиме 24/7, согласно которым они могут быть организованы в первую очередь в областных и районных центрах, а также в городах с населением, превышающим 50 тысяч человек.

Другим важным критерием для таких улиц и территорий предлагается установить четкие требования о соблюдении норм шума в целях положительного восприятия проживающим населением.

Развитие ночной экономики станет поддержкой предпринимателям, расширяющих свой бизнес. В рамках проекта планируется сформировать единый электронный реестр предпринимателей, имеющих статус местного бренда. Владельцам местных брендов, открывающих филиал на территории круглосуточных улиц и территорий, особенно в регионах, могут быть компенсированы часть затрат, связанных с повышением квалификации и переобучением персонала. Также в зависимости от количества созданных новых рабочих мест планируется компенсировать часть процентных расходов на привлекаемые кредиты.
