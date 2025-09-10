14:37
Сюжет: Камбар-Ата-1

Иностранные эксперты подтвердили сейсмоустойчивость «Камбар-Аты-1»

Проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 признан безопасным, несмотря на опасения, связанные с сейсмической активностью. Об этом заявило Министерство энергетики Кыргызстана в ответ на критику президента Национальной академии наук Каната Абдрахматова.

По данным ведомства, компания «ЭЙФРИ Швейцария Лтд» провела комплексное исследование сейсмической обстановки в районе строительства станции. Для этого привлекли международных экспертов и проанализировали данные нескольких сейсмологических каталогов за период с 1770 по 2024 год.

Исследование подтвердило, что конструкция ГЭС выдержит сейсмические нагрузки. Специалисты рекомендовали возвести изогнутую гравитационную плотину, что, по их мнению, повысит ее устойчивость. Отмечается, что во время исследований эксперты Института сейсмологии Кыргызстана не участвовали, несмотря на приглашения.

Министерство энергетики подчеркнуло, что на каждом этапе строительства будут проводиться дополнительные исследования, включая создание карты сейсмического микрорайонирования. Ведомство назвало критику со стороны отечественных специалистов «вредительством» и «очернительством».
