11:39
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

В «Яндекс Go» появился рейтинг пассажиров

В сервисе для заказа поездок «Яндекс Go» в Кыргызстане появился рейтинг пассажиров. Теперь работает система взаимных оценок, из которых формируется рейтинг как водителей, так и пассажиров. После поездки пассажиры и водители могут поставить оценку — это помогает учитывать опыт обеих сторон и поддерживать качество сервиса.

Рейтинг пассажира складывается из оценок, которые водители ставят по итогам поездок. При этом учитываются такие параметры, как пунктуальность, вежливость, аккуратность и корректное указание деталей заказа. Рейтинг пассажира рассчитывается как среднее из последних 40 оценок: новые поездки влияют на него сильнее, чем более ранние. Максимальный рейтинг — 5.

Пассажиры, в свою очередь, оценивают поездки по критериям чистоты салона, безопасности вождения и вежливости водителя, а также пунктуальности и точности приезда.

При возникновении вопросов пассажиры и водители могут обратиться в службу поддержки в приложении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359727/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Более 22 миллиардов сомов заработали партнеры «Яндекс Go» в 2025 году
В «Яндекс Go» появился тариф с электромобилями
Кыргызстанцы используют самокаты как транспорт в 70 процентах случаев
«Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партнеров сервиса «Яндекс Go»
Цены на такси растут медленнее инфляции
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
11:36
«Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллионов. Деньги выделяет ОПЕК «Кыргызнефтегаз» получит бюджетный кредит в $30 миллион...
11:23
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
11:22
У Касым-Жомарта Токаева новый пресс-секретарь
11:13
В КР детям до 16 лет теперь не требуется прописка для загранпаспорта
11:05
Подросток обокрал мужчину в мечети: милиция задержала подозреваемого