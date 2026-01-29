В «Яндекс Go» появился рейтинг пассажиров

В сервисе для заказа поездок «Яндекс Go» в Кыргызстане появился рейтинг пассажиров. Теперь работает система взаимных оценок, из которых формируется рейтинг как водителей, так и пассажиров. После поездки пассажиры и водители могут поставить оценку — это помогает учитывать опыт обеих сторон и поддерживать качество сервиса.

Рейтинг пассажира складывается из оценок, которые водители ставят по итогам поездок. При этом учитываются такие параметры, как пунктуальность, вежливость, аккуратность и корректное указание деталей заказа. Рейтинг пассажира рассчитывается как среднее из последних 40 оценок: новые поездки влияют на него сильнее, чем более ранние. Максимальный рейтинг — 5.

Пассажиры, в свою очередь, оценивают поездки по критериям чистоты салона, безопасности вождения и вежливости водителя, а также пунктуальности и точности приезда.

При возникновении вопросов пассажиры и водители могут обратиться в службу поддержки в приложении.