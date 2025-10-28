18:18
Общество

Кыргызстанцы используют самокаты как транспорт в 70 процентах случаев

Аналитики «Яндекс Go» рассказали, как жители Кыргызстана используют самокаты в течение сезона (март - август).

Первые две поездки чаще остаются развлекательными, но после второй более 70 процентов поездок переходят в транспортный сценарий. Средняя продолжительность поездки как в дневное, так и в ночное время — 11 минут.

Более трети маршрутов активных пользователей (совершивших более 10 поездок за март-август) повторяются, то есть приходятся на места, которые посещались минимум пять раз за сезон. Пиковый спрос приходится на 6-7 утра и на 16-17 дней. 15 процентов поездок на самокатах приходятся на ночное время (с 23.00 до 06.00), когда общественный транспорт не работает. В это время они становятся альтернативой автобусам и маршруткам, позволяя добраться домой быстрее.

Использование шеринговых самокатов помогает сократить расходы на передвижение по городу за счет отсутствия затрат на обслуживание личного транспорта. Кроме того, поездки на самокатах зачастую обходятся дешевле, чем на других видах транспорта.

Помимо экономии денег на поездках самокаты экономят и время. За сезон пользователи кикшеринга, которые предпочли самокат передвижению пешком, сэкономили более 233 тысяч часов.
