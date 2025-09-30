Удар по воротам — «гооол!». Игроки окружают и одобрительно хлопают по спине автора забитого мяча. Впрочем, у соперников есть время отыграться. На соседнем поле разворачивается не менее напряженная борьба — каждая команда пришла за победой и никто не собирается уступать.

Игра для всех

Масштабный футбольный турнир, впервые организованный для партнеров сервиса «Яндекс Go», прошел в Бишкеке на футбольном поле «Дастан». За кубок победителя, медали и ценные призы боролись 16 команд.

Особенностью турнира стало участие в нем представителей разных профессий.

На поле вышли водители, курьеры, диспетчеры и сами владельцы таксопарков — ничто так не поднимает командный дух, как пример руководителя, объединяющего коллектив вокруг общей задачи.

Футбол — для всех, поэтому к составу команд никаких жестких требований. Условие одно — быть игроком-любителем и партнером «Яндекс Go».

Площадка для дружеских встреч и живого общения

Фархат Камчыбеков — управляющий фирмы «Биринчи таксопарк» и болельщик мадридского «Реала». В такси с 2013 года. Жил и работал в России. Вернулся на родину, когда друг предложил открыть свою таксомоторную компанию с парком электромобилей. Сегодня Фархат тоже иногда садится за руль такси — и получает большое удовольствие от работы.

В футбол играю с мальчишества. Игра помогает выплеснуть эмоции. Мы, таксисты, все время за рулем, в пробках, стрессовых ситуациях. Усталость и негатив накапливаются. Лучше выпустить их на поле, чем нести домой. И потом спорт объединяет. Хорошо, когда люди собираются вместе ради хорошего дела. участник турнира

Для многих участников дружеская встреча превратилась в площадку для живого общения.

«В таком составе будем играть впервые. С ребятами лично даже не был знаком, общались только в групповом чате по рабочим вопросам. Этот турнир — отличная возможность познакомиться и подружиться», — говорит водитель Азамат Бактыбеков из команды «Алга».

А владелец таксопарка «Бизнес Парк» Шамиль Токтогулов добавляет: «Участвуем, чтобы получить позитивный заряд и яркие эмоции. Достойные соперники, отличная организация, боевой настрой! Футбол — это жизнь! Такие турниры мотивируют быть активным, укрепляют спортивный дух и объединяют людей».

Триумф «Орукзара»

Рассказывая об идее проведения турнира, руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов отметил: «В нашей стране, как, впрочем, и во всем мире, к футболу особое отношение».

«В Кыргызстане футбол всегда был игрой номер один, и внимание к нему продолжает расти. Государство и частный сектор активно развивают спортивную инфраструктуру, и мы поддерживаем эти усилия. Наш турнир — это тоже способ популяризации игры. Возможно, в будущем он станет ежегодным. Надеемся, что сегодня наши игроки ощутили единство, отдохнули от повседневных забот и зарядились энергией», — сказал Тилек Сулайманов.

Обладатели призовых мест определились по итогам упорной борьбы в двух этапах. В финальном матче команда «Орукзар» обыграла «Акжол» со счетом 7:3. Почетное третье место занял «Алмурут». Лучшим голкипером признан игрок команды-победителя Нурсултан Сатарбек уулу, а лучшим бомбардиром — Тимур Таир уулу из «Акжола».

Долгожданный момент награждения, заслуженные призы, громкие аплодисменты и счастливые улыбки игроков — так завершился первый любительский турнир для партнеров «Яндекс Go». Но главное, что подарил этот день — чувство единства, командного духа и настоящего спортивного праздника. Именно с такими эмоциями участники ждут следующей большой игры.