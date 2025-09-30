15:43
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Спорт

«Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партнеров сервиса «Яндекс Go»

Удар по воротам — «гооол!». Игроки окружают и одобрительно хлопают по спине автора забитого мяча. Впрочем, у соперников есть время отыграться. На соседнем поле разворачивается не менее напряженная борьба — каждая команда пришла за победой и никто не собирается уступать.

Игра для всех

Масштабный футбольный турнир, впервые организованный для партнеров сервиса «Яндекс Go», прошел в Бишкеке на футбольном поле «Дастан». За кубок победителя, медали и ценные призы боролись 16 команд.

Особенностью турнира стало участие в нем представителей разных профессий.

На поле вышли водители, курьеры, диспетчеры и сами владельцы таксопарков — ничто так не поднимает командный дух, как пример руководителя, объединяющего коллектив вокруг общей задачи.

Футбол — для всех, поэтому к составу команд никаких жестких требований. Условие одно — быть игроком-любителем и партнером «Яндекс Go».

Площадка для дружеских встреч и живого общения

Фархат Камчыбеков — управляющий фирмы «Биринчи таксопарк» и болельщик мадридского «Реала». В такси с 2013 года. Жил и работал в России. Вернулся на родину, когда друг предложил открыть свою таксомоторную компанию с парком электромобилей. Сегодня Фархат тоже иногда садится за руль такси — и получает большое удовольствие от работы.

В футбол играю с мальчишества. Игра помогает выплеснуть эмоции. Мы, таксисты, все время за рулем, в пробках, стрессовых ситуациях. Усталость и негатив накапливаются. Лучше выпустить их на поле, чем нести домой. И потом спорт объединяет. Хорошо, когда люди собираются вместе ради хорошего дела. 

участник турнира

Для многих участников дружеская встреча превратилась в площадку для живого общения.

«В таком составе будем играть впервые. С ребятами лично даже не был знаком, общались только в групповом чате по рабочим вопросам. Этот турнир — отличная возможность познакомиться и подружиться», — говорит водитель Азамат Бактыбеков из команды «Алга».

А владелец таксопарка «Бизнес Парк» Шамиль Токтогулов добавляет: «Участвуем, чтобы получить позитивный заряд и яркие эмоции. Достойные соперники, отличная организация, боевой настрой! Футбол — это жизнь! Такие турниры мотивируют быть активным, укрепляют спортивный дух и объединяют людей».

Триумф «Орукзара»

Рассказывая об идее проведения турнира, руководитель «Яндекс Кыргызстан» Тилек Сулайманов отметил: «В нашей стране, как, впрочем, и во всем мире, к футболу особое отношение».

«В Кыргызстане футбол всегда был игрой номер один, и внимание к нему продолжает расти. Государство и частный сектор активно развивают спортивную инфраструктуру, и мы поддерживаем эти усилия. Наш турнир — это тоже способ популяризации игры. Возможно, в будущем он станет ежегодным. Надеемся, что сегодня наши игроки ощутили единство, отдохнули от повседневных забот и зарядились энергией», — сказал Тилек Сулайманов.

Обладатели призовых мест определились по итогам упорной борьбы в двух этапах. В финальном матче команда «Орукзар» обыграла «Акжол» со счетом 7:3. Почетное третье место занял «Алмурут». Лучшим голкипером признан игрок команды-победителя Нурсултан Сатарбек уулу, а лучшим бомбардиром — Тимур Таир уулу из «Акжола».

Долгожданный момент награждения, заслуженные призы, громкие аплодисменты и счастливые улыбки игроков — так завершился первый любительский турнир для партнеров «Яндекс Go». Но главное, что подарил этот день — чувство единства, командного духа и настоящего спортивного праздника. Именно с такими эмоциями участники ждут следующей большой игры.
Ссылка: https://24.kg/sport/345434/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на такси растут медленнее инфляции
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling
Валентина Шевченко поделилась фото со&nbsp;съемок сериала &laquo;Список смертников&raquo; Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026 года FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в&nbsp;UFC с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
15:30
«Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партнеров сервиса «Яндекс Go» «Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партн...
15:24
ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве
15:15
Мэрия Бишкека получила космические снимки города: для чего они нужны
15:10
Почти половина студентов в Кыргызстане употребляют нездоровую пищу
15:09
Адылбек Касымалиев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко