12:31
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Более 22 миллиардов сомов заработали партнеры «Яндекс Go» в 2025 году

По данным сервиса, доход парков-партнеров и их водителей от заказов из «Яндекс Go» за 11 месяцев 2025 года составил более 22 миллиардов сомов, или около $250 миллионов. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Эта сумма включает доходы парков — партнеров «Яндекс Go» и их водителей от поездок через сервис за вычетом вознаграждения (комиссии) сервиса.

За январь — ноябрь этого года средний доход водителя в час от поездок в сервисе вырос на 9 процентов в среднем по Кыргызстану по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Яндекс Go» за ноябрь 2025-го, среднемесячный доход водителя от поездок через сервис в среднем по стране составил около 85 тысяч сомов — при условии, что он находился на линии 8 часов в день 22 дня в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354587/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
В «Яндекс Go» появился тариф с электромобилями
Кыргызстанцы используют самокаты как транспорт в 70 процентах случаев
«Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партнеров сервиса «Яндекс Go»
Цены на такси растут медленнее инфляции
Популярные новости
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
12:24
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно пер...
12:12
Кыргызстанцы стали реже использовать пиротехнику
12:00
Более 22 миллиардов сомов заработали партнеры «Яндекс Go» в 2025 году
11:49
Защищать единый рынок от небезопасной продукции намерены страны, входящие в ЕАЭС
11:40
В Бишкек из Китая доставили 95 новых автобусов