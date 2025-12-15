Более 22 миллиардов сомов заработали партнеры «Яндекс Go» в 2025 году

По данным сервиса, доход парков-партнеров и их водителей от заказов из «Яндекс Go» за 11 месяцев 2025 года составил более 22 миллиардов сомов, или около $250 миллионов. Это на 35 процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Эта сумма включает доходы парков — партнеров «Яндекс Go» и их водителей от поездок через сервис за вычетом вознаграждения (комиссии) сервиса.

За январь — ноябрь этого года средний доход водителя в час от поездок в сервисе вырос на 9 процентов в среднем по Кыргызстану по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным «Яндекс Go» за ноябрь 2025-го, среднемесячный доход водителя от поездок через сервис в среднем по стране составил около 85 тысяч сомов — при условии, что он находился на линии 8 часов в день 22 дня в месяц.