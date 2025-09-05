«Есть планы по снижению импортозависимости, но полностью отказаться от импорта мы не можем», — сообщила в эфире «Биринчи радио» специалист отдела реализации решений по продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мээрим Есенкулова.

По ее словам, государство старается поддерживать отечественных фермеров, чтобы они больше производили качественной продукции, отвечающей всем стандартам, и минимизировать импорт.

«Импортируются сахар, мука, мясо курицы, некоторые овощи и фрукты. Бананы, к примеру, у нас не растут, а некоторые овощи и фрукты не успевают поспевать к определенному времени. Например, в мае у нас нет клубники такой сладкой, как мы любим, и нам приходится ее завозить. По ряду продуктов республика полностью покрывает свои потребности», — сказала Мээрим Есенкулова.

Она добавила, что в стране реализуется Программа по продовольственной безопасности и питанию на 2025-2030 годы.

«Также работаем с Антимонопольной службой, Фондом госматрезервов, другими ведомствами и партнерами над расширением внутреннего рынка. Делаем акцент на то, чтобы продукты были органическими, экологически чистыми и безопасными для потребителя», — отметила специалист.