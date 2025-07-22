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Власть

В Кыргызстане хотят создать фонд поддержки стартапов

Фото кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел заседание совета директоров открытого акционерного общества «Национальный инвестиционный фонд».

По данным пресс-службы кабмина, Адылбек Касымалиев отметил, что перед фондом поставлены большие задачи.

Он подчеркнул важность формирования эффективной системы корпоративного управления, внедрения передовых стандартов прозрачности и отчетности, а также обеспечения высокого уровня доверия со стороны потенциальных инвесторов.

«Фонд должен стать надежным инструментом по консолидации государственных активов и повышению их инвестиционной привлекательности», — сказал глава кабмина.

В ходе заседания рассмотрены ключевые направления деятельности фонда, вопросы организационно-структурного характера.

По итогам заседания совета директоров принят ряд решений. В частности, о создании фонда поддержки стартапов, выступлении в качестве учредителя ОФ «Фонд социального партнерства по развитию регионов», а также решения, касающиеся внесения изменений в устав ОАО.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337132/
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