Экономика

В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

В кабинете министров состоялось совещание по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане. В нем, как сообщили в пресс-службе кабмина, приняли участие представители министерств, ведомств и финансовых институтов.

По словам замглавы кабмина Данияра Амангельдиева, за последние три года экономика страны демонстрирует устойчивый рост. В первом полугодии 2025 года ВВП увеличился на 11,7 процента и превысил 711 миллиардов сомов. Существенный вклад в этот рост вносит сектор МСП, формирующий 37 процентов ВВП.

Фото кабмина. В кабмине обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса

Согласно данным Нацстаткома, в республике действуют 16,9 тысячи предприятий, из них более 15,9 тысячи малых и около 1 тысяч средних. Наибольшая концентрация малых предприятий приходится на Бишкек — 70,1 процента. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост деловой активности.

По итогам совещания первый вице-премьер дал ряд поручений, направленных на стимулирование развития бизнеса. Он подчеркнул необходимость совершенствования действующих программ поддержки, расширения доступа к кредитным ресурсам, а также обеспечения прозрачности и стабильности государственного управления для сохранения высоких темпов экономического роста.
