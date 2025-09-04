Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году

Национальный банк улучшил свой прогноз по росту реального ВВП Кыргызстана на 2025 год. Теперь ожидается, что экономика вырастет на 9,5 процента, что выше предыдущего прогноза — 8,5-9 процентов. Об этом говорится в новом отчете о денежно-кредитной политике НБ КР.

Прогноз по ВВП

Базовый сценарий среднесрочного прогноза предполагает следующие внешнеэкономические условия развития:

сохранение проинфляционных факторов во внешней среде;

умеренный экономический рост стран — основных торговых партнеров;

волатильная ценовая динамика на мировых товарно-сырьевых рынках.

Экономический рост будет обусловлен несколькими ключевыми факторами:

Рост внутреннего спроса. Увеличение реальных доходов населения, активное потребительское кредитование и приток денежных переводов способствуют росту покупательской способности.

Увеличение инвестиций. Высокая инвестиционная активность в республике также играет важную роль.

Развитие ключевых секторов. Рост будут обеспечивать обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также строительная отрасль.

Ожидается, что в 2026-м рост реального ВВП составит 8,5 процента.

Прогноз по инфляции

Несмотря на позитивные ожидания по ВВП, Нацбанк прогнозирует ускорение инфляции. К концу 2025 года она может достигнуть 8,5-9 процентов, что превышает целевой показатель.

Это связано с внешними и внутренними факторами:

Внешнее влияние. Рост цен на импортируемые товары и сырье будет способствовать ускорению инфляции.

Внутренние факторы. Повышение цен на коммунальные услуги и увеличение стоимости обучения в вузах также окажут давление на инфляцию. Инфляционные ожидания населения и предприятий КР внесут умеренный вклад.

Регулятор планирует проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к целевому показателю к концу 2026-го.

Основными причинами инфляционного давления могут выступить такие факторы, как ускорение инфляции в государствах региона, повышенный спрос, колебания цен на мировых рынках продовольствия и на рынках нефтепродуктов, умеренные инфляционные ожидания экономических агентов.