09:40
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Экономика

Доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов

В первой половине 2025 года доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что в стране работает 18 страховых компаний.

Основную долю доходов (92 процента) составляют страховые платежи. Прибыль страхового сектора зафиксирована на уровне 744,6 миллиона сомов. Рост составил 2,2 раза по сравнению с первым полугодием 2024-го.

По состоянию на 1 июля заключено более 1,6 миллиона страховых договоров, из которых с физическими лицами 89 процентов. 59 процентов от общего числа это договоры добровольного страхования.

За указанный период зарегистрировано 17 тысяч страховых случаев. Основные выплаты пришлись на добровольное страхование имущества (70 процентов), медицинского страхования (9 процентов) и ОСАГО (9 процентов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342107/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэкономики: что это и зачем
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Государство возместило ущерб школе и детскому саду после пожаров
С 1 июля ОСАГО станет обязательным: сколько стоит и где оформить полис
Доходы страховых компаний Кыргызстана превысили 2 миллиарда сомов в I квартале
ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
В Кыргызстане начнут страховать кредиты и экспортные поставки
Кыргызгосстрах пригласили к участию в региональном перестраховочном механизме
Сельскохозяйственное страхование намерены развивать в Кыргызстане
Популярные новости
Доллар, евро и&nbsp;рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;сентября Доллар, евро и рубль подорожали. Курс валют на 1 сентября
Индийская компания запускает золотодобычу в&nbsp;Кыргызстане Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
Осторожно: мошенники выдают себя за&nbsp;сотрудников&nbsp;О! и&nbsp;выманивают SMS-коды Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды
Футбол в&nbsp;Бишкеке! Поддержи сборную на&nbsp;Кубке Азии U-23&nbsp;с MEGA и&nbsp;MegaTV Футбол в Бишкеке! Поддержи сборную на Кубке Азии U-23 с MEGA и MegaTV
4 сентября, четверг
09:39
В результате крушения фуникулера в Лиссабоне погибли 15 человек В результате крушения фуникулера в Лиссабоне погибли 15...
09:28
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 4 сентября
09:18
Доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов
09:05
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
08:59
Какие проблемы есть у бизнеса при вывозе товаров из ЕАЭС, решили узнать эксперты
3 сентября, среда
23:37
WeChat обязал пользователей помечать созданный искусственным интеллектом контент