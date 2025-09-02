Новый цех сушки фруктов открыли в Кадамджайском районе

В Масалиевском айыльном аймаке Кадамджайского района начал работать цех по сушке фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На проект, инициированный местным предпринимателем, выделено 3,5 миллиона сомов. Они использованы для ремонта помещения и приобретение специального оборудования.

Цех поддерживает местное сельское предпринимательство. У жителей покупают сливу по 25 сомов за килограмм, которую обрабатывают, очищают, сушат и упаковывают. В день производится около 500 килограммов фруктов.

Здесь также изготавливают нарезанные фрукты для компотов. Продукция реализуется как на внутреннем, так и внешнем рынках.