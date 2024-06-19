Бакыт Торобаев: Мы стремимся увеличить экспорт экологически чистых фруктов

«Мы стремимся увеличить экспорт фруктов», — заявил на республиканском форуме «Ягоды Кыргызстана: первый экспортный продукт на $1 миллиард» министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Он отметил, что приоритет отдается производству экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции.

«Для достижения этих амбициозных целей необходимо повышать качество, использовать новые инновационные технологии, строить перерабатывающие предприятия, логистику, холодильные агрегаты, придавать особое значение знаниям в области обучения фермеров и специалистов, создавать условия для расширения экспортных возможностей, активно внедрять современные системы капельного орошения. Уверен, что сегодняшний форум станет прекрасной площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями», — сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что в последнее время наблюдается значительный рост интереса к кыргызстанским ягодам на международном рынке.

В рамках форума также состоялся семинар по правильному выращиванию ягод профессора Мигеля Хермеса Ахума из Америки, агронома с 40-летним стажем, производителя малины, смородины, черники и клубники, специалиста по прикладным сельскохозяйственным исследованиям и производству ягод.