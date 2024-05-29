Кыргызстан будет экспортировать абрикосы и персики в Китай

Кыргызстан планирует экспортировать абрикосы и персики в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, подготовлен проект протокола между Минсельхозом КР и Главным таможенным управлением КНР «О фитосанитарных требованиях к плодам свежего абрикоса и персика, экспортируемым из Кыргызстана в Китай».

Экспортируемые плоды свежего абрикоса (рrunus armeniaca) и персика (рrunus persica) должны соответствовать стандартам здоровья и безопасности, а также фитосанитарным требованиям КНР. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Согласно требованиям, места производства плодов свежего абрикоса и персика, а также места хранения и упаковки будут инспектированы специалистами Главного таможенного управления Китая. По результатам будет составлен реестр садов по экспорту продукции.

Минсельхоз информирует всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся экспортом плодов свежего абрикоса и персика, и приглашает к тесному сотрудничеству.