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Общество

В Баткене и на Иссык-Куле откроют мини-цеха по производству масла абрикоса

В Баткене и на Иссык-Куле откроют мини-цеха по производству масла абрикоса. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на выставке-семинаре.

По его словам, для местных садоводов-фермеров проведут специальное обучение по посадке, выращиванию, уходу за абрикосами и будет оказана помощь в открытии небольших цехов для переработки производимой продукции и получения прибыли.

Выставка организована департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при министерстве. Там были продемонстрированы винтовой пресс для масла при переработке абрикосов, конвекционный сушильный шкаф, электронный гигрометр, машина для измерения косточек абрикоса, машина для измельчения косточек абрикоса, фильтр для очистки растительного масла. Средняя стоимость этого оборудования составляет от $2 до $3 тысяч. Маслобойное оборудование, в сутки методом горячего отжима производится 2-2, 5 тонны масла, а методом холодного отжима — 1,3 тонны.

Основная цель — открыть в Баткене и Иссык-Кульской области предприятия по переработке, сушке абрикосов и производству масла.

Отмечается, что благодаря этому шагу можно повысить доходы местного населения, продовольственную безопасность и производительность продуктов питания, а также повысить качество. В результате появится возможность для увеличения объема производства и экспорта дорогостоящих, экологически чистых абрикосов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291960/
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