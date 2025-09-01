В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса разрабатывает систему электронного лицензирования в рамках концепции цифровой трансформации на 2024-2028 годы.

Система направлена на автоматизацию процессов лицензирования. Она будет включать в себя:

подачу документов в электронном виде и получение лицензий в цифровом формате;

ведение актуального реестра лицензиатов;

сокращение бюрократических процедур и упрощение работы для заявителей.

Минэнерго также проводит интеграцию с системами Минюста, ГНС, «Тундук» и «Кызмат». В ближайшее время планируются тестирование системы в интегрированном режиме, завершение разработки пользовательского интерфейса и проверка соответствия техническим требованиям.