В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
По данным ведомства, департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса разрабатывает систему электронного лицензирования в рамках концепции цифровой трансформации на 2024-2028 годы.
Система направлена на автоматизацию процессов лицензирования. Она будет включать в себя:
- подачу документов в электронном виде и получение лицензий в цифровом формате;
- ведение актуального реестра лицензиатов;
- сокращение бюрократических процедур и упрощение работы для заявителей.
Минэнерго также проводит интеграцию с системами Минюста, ГНС, «Тундук» и «Кызмат». В ближайшее время планируются тестирование системы в интегрированном режиме, завершение разработки пользовательского интерфейса и проверка соответствия техническим требованиям.