ВОЗ призывает к запрету ароматизаторов в табачных изделиях для защиты молодежи

В преддверии Всемирного дня без табака, который отмечается сегодня, 31 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с настоятельным призывом к правительствам всех стран срочно запретить любые ароматизаторы в табачных и никотиновых изделиях. К таким изделиям относятся сигареты, никотиновые подушечки, кальяны и электронные сигареты.

По данным ВОЗ, ароматизаторы маскируют неприятный вкус этих токсичных продуктов, делая их более привлекательными для подростков и молодежи. Кроме того, они не только затрудняют отказ от курения, но и могут вести к серьезным заболеваниям легких.

«Ароматизаторы подпитывают новую волну зависимости и должны быть запрещены. Без решительных действий глобальная табачная эпидемия, которая убивает около 8 миллионов человек каждый год, будет продолжаться под влиянием зависимости, замаскированной приятными вкусами», — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщает ВОЗ, на сегодня более 50 стран запретили ароматизированный табак, более 40 стран — продажу электронных сигарет, а семь — ароматизаторов для электронных сигарет.

Ароматизаторы, по данным организации, являются основной причиной, по которой молодые люди пробуют табачные и никотиновые изделия. В сочетании с яркой упаковкой и маркетингом в социальных сетях они значительно увеличили привлекательность никотиновых подушечек и вейпов.

«Мы наблюдаем, как целое поколение подсаживается на никотин через радужные вейпы и подушечки со вкусом мармеладных мишек», — сказал Рюдигер Креч, директор ВОЗ по укреплению здоровья. «Это не инновация, а манипуляция. И мы должны это остановить», — добавил он.

Всемирный день без табака 2025 года также призван отдать дань уважения правительствам, активистам и лидерам гражданского общества, выступающим против вмешательства табачной промышленности и ее попыток «подсадить» молодежь и подростков на никотиновые изделия. «Ваши действия меняют политику и спасают жизни», — отметил Рюдигер Креч.

ВОЗ призывает активизировать меры по борьбе с табаком. Эксперты организации подчеркивают, что ароматизаторам нет места в здоровом будущем.