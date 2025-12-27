16:14
Происшествия

Сын убитой в Бишкеке женщины просит у властей помочь закрыть долг по ипотеке

Сын убитой в Бишкеке женщины обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Он опубликовал пост в соцсетях.

Молодого человека зовут Бекжан. Он старший сын Жибек, которую бывший муж застрелил в день ее рождения.

Убийство женщины бывшим мужем: расследованием дела займется ГКНБ

«Мама всю жизнь трудилась преподавателем, содержала детей и отчима, который последние пять-шесть лет нигде не работал. Квартира приобретена в ипотеку. В настоящее время по кредиту остается долг около 2 миллионов сомов, что является непосильной суммой для мена, как студента. Прошу вас о помощи и содействии в решении нашей тяжелой жизненной ситуации», — написал Бекжан.

Напомним, 23 декабря в столице мужчина застрелил бывшую жену. Сообщалось, что он является бывшим милиционером и баллотировался в депутаты городского кенеша.

Расследованием дела займется ГКНБ.
