Экономика

Мониторинг цен на мясо в Таласе провела антимонопольная служба

Сотрудники Таласского областного управления Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и торговли КР совместно с лейтенантом полиции Таласского городского управления внутренних дел и представителями мэрии  Таласа 20–21 августа 2025 года провели мониторинг в местах реализации мяса (баранины и говядины) в городе Талас. 

В ходе мониторинга была предоставлена информация о приказе об установлении предельно допустимых цен на мясо, а также проведена разъяснительная работа по недопущению роста цен.

Сегодня цены на мясо в Таласе составляют:

1 кг говядины — 600–630 сомов;

1 кг баранины — 660 сомов.

Однако в мясных магазинах говядина, включая субпродукты, продается по цене 480–500 сомов.

Таласским областным управлением Службы антимонопольного регулирования на регулярной основе проводится мониторинг цен на социально значимые товары, одновременно с этим проводится разъяснительная работа среди предпринимателей по недопущению необоснованного роста цен.
