Экономика

Новое водохранилище планируют построить в Джалал-Абадской области

Новое водохранилище планируют построить в Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, пока крупный проект в Сузакском районе — строительство сезонного бассейна (БСР) объемом 17 миллионов кубических метров — на стадии обсуждения.

После возможной реализации проекта 19 тысяч 284 гектара орошаемых земель Кок-Артинской долины будут стабильно обеспечены водой.

Кроме того, в 2025 году планируют начать реконструкцию межхозяйственного канала «Сол-Жээк» в Базар-Коргонском районе. Через него орошают 9 тысяч гектаров земель, где преимущественно выращивают многолетние травы, пшеницу, кукурузу, хлопок и рис.

Однако из-за разрушения покрытия и откосов пропускная способность канала снизилась. В среднем ежегодно через него для полива подают 98 миллионов кубов воды, но летом снижение уровня реки Кара-Ункур мешает полностью обеспечить поля.
