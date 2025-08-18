В КР изменят порядок проведения платежей и расчетов в гроссовой системе

Порядок проведения платежей и расчетов в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызстане изменят. Инициатором выступает Национальный банк, подготовивший проект соответствующего постановления. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что изменения разработаны в связи с принятием нового Трудового кодекса КР (он введен в действие с 28 января 2025 года) для приведения в соответствие нормативных правовых актов.
Предлагаются изменения в раздел 3 в части регламента работы гроссовой системы расчетов в режиме реального времени.
Также будет исключен термин «расчетный агент», потому что Нацбанк является расчетным банком и не оказывает функции расчетного агента (посреднические услуги).
Напомним, гроссовая система расчетов в режиме реального времени — это совокупность процедур, правил, технологий и технической инфраструктуры, которая обеспечивает проведение межбанковских срочных и крупных платежей и осуществление окончательного расчета по каждому платежу на индивидуальной основе в режиме реального времени.
Цели и задачи такой системы:
- обеспечение финансовой стабильности национальной экономики;
- снижение финансовых, операционных и правовых рисков при проведении платежей и расчетов;
- ускорение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения сроков проведения платежей и расчетов;
- обеспечение механизмов эффективного управления ликвидностью при осуществлении расчетов;
- удовлетворение потребностей участников системы по вопросам проведения платежей.