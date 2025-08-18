В КР изменят порядок проведения платежей и расчетов в гроссовой системе

Порядок проведения платежей и расчетов в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызстане изменят. Инициатором выступает Национальный банк, подготовивший проект соответствующего постановления. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что изменения разработаны в связи с принятием нового Трудового кодекса КР (он введен в действие с 28 января 2025 года) для приведения в соответствие нормативных правовых актов.

Предлагаются изменения в раздел 3 в части регламента работы гроссовой системы расчетов в режиме реального времени.

Также будет исключен термин «расчетный агент», потому что Нацбанк является расчетным банком и не оказывает функции расчетного агента (посреднические услуги).

Напомним, гроссовая система расчетов в режиме реального времени — это совокупность процедур, правил, технологий и технической инфраструктуры, которая обеспечивает проведение межбанковских срочных и крупных платежей и осуществление окончательного расчета по каждому платежу на индивидуальной основе в режиме реального времени.

Цели и задачи такой системы: