09:32
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Экономика

В КР изменят порядок проведения платежей и расчетов в гроссовой системе

Порядок проведения платежей и расчетов в гроссовой системе расчетов в режиме реального времени в Кыргызстане изменят. Инициатором выступает Национальный банк, подготовивший проект соответствующего постановления. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что изменения разработаны в связи с принятием нового Трудового кодекса КР (он введен в действие с 28 января 2025 года) для приведения в соответствие нормативных правовых актов.

Предлагаются изменения в раздел 3 в части регламента работы гроссовой системы расчетов в режиме реального времени.

Также будет исключен термин «расчетный агент», потому что Нацбанк является расчетным банком и не оказывает функции расчетного агента (посреднические услуги).

Напомним, гроссовая система расчетов в режиме реального времени — это совокупность процедур, правил, технологий и технической инфраструктуры, которая обеспечивает проведение межбанковских срочных и крупных платежей и осуществление окончательного расчета по каждому платежу на индивидуальной основе в режиме реального времени.

Цели и задачи такой системы:

  • обеспечение финансовой стабильности национальной экономики;
  • снижение финансовых, операционных и правовых рисков при проведении платежей и расчетов;
  • ускорение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения сроков проведения платежей и расчетов;
  • обеспечение механизмов эффективного управления ликвидностью при осуществлении расчетов;
  • удовлетворение потребностей участников системы по вопросам проведения платежей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339881/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для российского бизнеса
В Кыргызстане сумма платежей с использованием QR-кодов выросла в 24 раза
Проверьте число проживающих: мэрия Бишкека готова сделать перерасчет комплатежей
Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей
Нацбанк и МПЦ планируют увеличить скорость платежей через QR-код
Поставка товаров в Россию через Кыргызстан может подорожать на 60 процентов
Минэкономики прокомментировало запрет банкам на платежи без реальных поставок
Нацбанк Кыргызстана запретил банкам проводить платежи без реальных поставок
Кыргызстанские банки ищут новые зарубежные связи после ограничений Kookmin Bank
Bloomberg: Проводить платежи между Россией и Китаем стало почти невозможно
Популярные новости
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
Новый запрет от&nbsp;ГНС. Кого коснется Новый запрет от ГНС. Кого коснется
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Бизнес
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
18 августа, понедельник
09:23
Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс...
09:19
Объем добычи полезных ископаемых с начала года вырос в Кыргызстане
09:11
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
09:05
Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
08:45
В Кыргызстане увеличено производство продуктов растениеводства