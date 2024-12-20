Нацбанк и МПЦ планируют увеличить скорость платежей через QR-код

К началу ноября 2024 года в Кыргызстане через QR-коды было проведено 42,68 миллиона платежей на общую сумму 48,79 миллиарда сомов. Проект был запущен в мае 2022-го. В связи с этим Нацбанк и Межбанковский процессинговый центр разработали постановление, согласно которому планируется увеличить скорость проводимых платежей.

За два года QR-коды стали частью повседневной жизни. Сегодня платежи с использованием QR-кодов доступны круглосуточно и без выходных. Для этого была создана удобная инфраструктура, а также принят национальный стандарт, обеспечивающий единую систему работы платежных систем.

В регуляторе представили статистику по проведенным платежам, из них:

Платежи за госуслуги. С июня 2023 года по октябрь 2024-го через систему QR-кодов проведено 467 тысяч платежей на сумму 1,59 миллиарда сомов.

С июня 2023 года по октябрь 2024-го через систему QR-кодов проведено 467 тысяч платежей на сумму 1,59 миллиарда сомов. Банковские транзакции. В третьем квартале 2024 года с использованием банковских карт проведено 62,6 миллиона операций на 259,9 миллиарда сомов. Количество операций через POS-терминалы выросло на 67,6 процента.

В третьем квартале 2024 года с использованием банковских карт проведено 62,6 миллиона операций на 259,9 миллиарда сомов. Количество операций через POS-терминалы выросло на 67,6 процента. Электронные деньги. За тот же период через системы электронных денег проведено 48,3 миллиона операций на 45,9 миллиарда сомов — рост в 2,3 раза.

Национальный банк и ЗАО «МПЦ» планируют расширить функционал системы, включая трансграничные платежи. Основная цель — создать единое платежное пространство, доступное в режиме реального времени. Кроме того, проект постановления требует от платежных сервисов осуществлять быстрые переводы и платежи с использованием QR-кодов и других идентификаторов в прозрачной форме.

В перспективе: